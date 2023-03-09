اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيتكوين (istock)
العملات المشفرة (بيتكوين)

مصر.. قرار قضائي جديد بحق القائمين على منصة "هوج بول"

محكمة القاهرة الاقتصادية قررت تأجيل أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة للشهر المقبل

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية "بيتكوين" علي منصة "هوج بول"، لجلسة 5 أبريل المقبل.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "هوج بول"، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

بينهم 13 أجنبياً.. عناصر "هوج بول" في قبضة الأمن المصري مصر بينهم 13 أجنبياً.. عناصر "هوج بول" في قبضة الأمن المصري
برلمان مصر يتحرك.. ضحايا "هوج بول" يخسرون الملايين مصر برلمان مصر يتحرك.. ضحايا "هوج بول" يخسرون الملايين

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت قبل أيام من القبض على القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، اتخذوا 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وقبل ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكتروني المسمى "Hogg pool"، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، بعد إيهامهم باستثمار مدخراتهِم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبر الإنترنت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطوة من حكومة فرنسا لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم خطوة من حكومة فرنسا لمواجهة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط