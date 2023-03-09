مصر.. قرار قضائي جديد بحق القائمين على منصة "هوج بول"

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات نظر قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية "بيتكوين" علي منصة "هوج بول"، لجلسة 5 أبريل المقبل.

وكانت جهات التحقيق أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية "هوج بول"، لاتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

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وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت قبل أيام من القبض على القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وهم 29 شخصاً، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، اتخذوا 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وقبل ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكتروني المسمى "Hogg pool"، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، بعد إيهامهم باستثمار مدخراتهِم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، وذلك بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبر الإنترنت.