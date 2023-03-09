اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيض
البيض البودرة

"البيض البودرة" يثير الجدل في مصر.. فما قصته؟

وزارة الزراعة المصرية أكدت أنه لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي ويستخدم لصنع الحلويات فقط

القاهرة- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مع الارتفاع المتزايد في الأسعار، شغل المصريين خلال الساعات الماضية الحديث عما يسمى "البيض البودرة" وطرحه في الأسواق بأسعار أقل من البيض الطبيعي.

ووصل الأمر إلى نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوصفات يستخدم فيها البيض البودرة، مؤكدين أنه تم طرحه في الأسواق بسعر زهيد حيث يساوي ثمن ما يعادل 4 بيضات سعر بيضة واحدة.

هذا الأمر تطلب تعليقا من وزارة الزراعة المصرية التي أوضحت في بيان، استخدامات بيض البودرة، حيث أكدت أنه بعد الرجوع إلى المختصين في معهد الإنتاج الحيواني، تبين أن البيض البودرة لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي، ولا يتم سلقه أو عمله "أومليت".

بالقرن الماضي.. قتلت المجاعة 2.4 مليون كوري شمالي الأخيرة قصص تاريخية بالقرن الماضي.. قتلت المجاعة 2.4 مليون كوري شمالي

استخدامه يقتصر على الحلويات

وأوضحت وزارة الزراعة أن استخدامات بيض البودرة في الحلويات ومصانع الحلويات فقط، وكان يتم استيراده من الخارج لهذا الغرض فقط.

ومن جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الفرق بين بيض البودرة وبيض المائدة العادي، موضحًا أن بيض البودرة مُجفف لأنه يصلح للحفظ لفترة طويلة.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن بيض البودرة له استخدامات محددة ببعض مصانع الحلوى والمخبوزات، وصلاحيته تصل لشهور وسنوات، وموجود في مصر منذ سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سفيرة ليوم واحد.. احتفال خاص من السفارة البريطانية في لبنان بيوم المرأة سفيرة ليوم واحد.. احتفال خاص من السفارة البريطانية في لبنان بيوم المرأة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط