"البيض البودرة" يثير الجدل في مصر.. فما قصته؟

مع الارتفاع المتزايد في الأسعار، شغل المصريين خلال الساعات الماضية الحديث عما يسمى "البيض البودرة" وطرحه في الأسواق بأسعار أقل من البيض الطبيعي.

ووصل الأمر إلى نشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوصفات يستخدم فيها البيض البودرة، مؤكدين أنه تم طرحه في الأسواق بسعر زهيد حيث يساوي ثمن ما يعادل 4 بيضات سعر بيضة واحدة.

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هذا الأمر تطلب تعليقا من وزارة الزراعة المصرية التي أوضحت في بيان، استخدامات بيض البودرة، حيث أكدت أنه بعد الرجوع إلى المختصين في معهد الإنتاج الحيواني، تبين أن البيض البودرة لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي، ولا يتم سلقه أو عمله "أومليت".

استخدامه يقتصر على الحلويات

وأوضحت وزارة الزراعة أن استخدامات بيض البودرة في الحلويات ومصانع الحلويات فقط، وكان يتم استيراده من الخارج لهذا الغرض فقط.

ومن جانبه، كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الفرق بين بيض البودرة وبيض المائدة العادي، موضحًا أن بيض البودرة مُجفف لأنه يصلح للحفظ لفترة طويلة.

وأضاف الزيني خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية أن بيض البودرة له استخدامات محددة ببعض مصانع الحلوى والمخبوزات، وصلاحيته تصل لشهور وسنوات، وموجود في مصر منذ سنوات.