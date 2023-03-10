لماذا لا نأكل لحوم الخيول والحمير؟.. إعلامي مصري يثير الجدل

خلال الأيام القليلة الماضية، أثار تعليق لإعلامي مصري على ضبط باكستاني يبيع لحم خيول بمحافظة الدقهلية، جدلا واسعا في مصر، خاصة بعد تساؤله "لماذا لا يأكل المصريون لحوم الحمير والخيول؟".

وقال الإعلامي تامر أمين خلال حلقة برنامجه يوم الأربعاء الماضي: "في حدود معلوماتي بيتهيألي لا يوجد مانع ديني من تناول لحوم الحمير والأحصنة، هو إحنا ليه ما بناكلش لحم الحمير والأحصنة، لماذا لا يأكل المصريون لحوم الخيول أو الحمير، خاصة أنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم؟".

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ولفت إلى أن لحم الخيل صحي جدا وآمن، وأن لحم الخيل في دول متقدمة يعد من الأطباق باهظة الثمن، ويعد في العاصمة الفرنسية باريس من أغلى الوجبات.

شيخ أزهري يرد

وردا على ذلك، كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم تناول لحوم الحمير والخيول، مشيرا إلى وجود إجماع بين فقهاء المسلمين يحرم تناول لحوم البغال والحمير للآدميين.

وأشار كريمة خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن تناول لحوم الحمير والبغال بها تحريم نهائي.

كما لفت إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى تحريم تناول لحوم كل ناب يفترس به كالكلاب والقطط والأسود والذئاب، مؤكدا أن المالكية لم تجز تناول لحوم الكلاب كما يردد البعض.