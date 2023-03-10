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إسعاف مصرية

مصرع وإصابة 21 في حادث تصادم مروع جنوب مصر

الحادث وقع بين سيارة نقل ركاب "ميكروباص" وشاحنة بطريق سفاجا - قنا بسبب السرعة الجنونية

القاهرة -أشرف عبد الحميد 
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون، في حادث تصادم مروع بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر جنوب مصر.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ركاب "ميكروباص" وشاحنة بطريق سفاجا - قنا، بسبب السرعة الجنونية.

وسارعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى سفاجا.

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وكشف مصدر طبي لـ"العربية.نت" أن حالات الإصابة تنوعت ما بين كسور وسجحات، وتم تحويل 6 حالات إلى مستشفيات الغردقة وسوهاج وأسيوط لخطورة حالتهم، فيما كانت حالات باقي المصابين مستقرة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق بالحادث.

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