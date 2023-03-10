مهدئات محظورة وتكبيل بالحبال.. حدث بمركز لعلاج الإدمان في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، أمس الخميس، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة، وألقت القبض على القائمين على إدارته لارتكابهم العديد من المخالفات.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز طبي لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي من ذويهم.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته، وتبين أنهم 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، كما تبين وجود 300 شخص بداخل المركز.

احتجاز بالإكراه

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب.

كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين - 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان، أبرزها إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص - وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

اعترافات بالواقعة

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية.

وأضافوا أن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.