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صورة من ميدنة الإسكندرية في مصر
الواقعة حدثت في فندق بمدينة الإسكندرية المصرية

واقعة غامضة.. جثث 3 أجانب في غرفة بفندق مصري

الجثث لأب وابنيه وهم من جنسية دولة في "شرق آسيا"

القاهرة -العربية.نت 
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عثر العاملون بأحد فنادق الإسكندرية شمال مصر على جثث 3 من الأجانب في غرفتهم.

وتلقت السلطات بلاغا بالعثور على 3 جثث لأجانب من نزلاء الفندق، الواقع في منطقة الرمل بمدينة الإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات.

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وتبين أن الجثث لأب وابنيه، وهم من جنسية دولة في "شرق آسيا".

وتجري السلطات تحقيقات موسعة لكشف غموض الحادث، وسبب وفاة الأجانب الثلاثة.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، فيما يتم تفريغ كاميرات الفندق لمعرفة كافة التفاصيل المحيطة بالواقعة.

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