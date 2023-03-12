حركات بهلوانية على الطريق.. "سيلفي" يقتل مصريا وزوجته

لقي مصري وزوجته مصرعهما بسبب تهور بعض شباب كانوا يستقلون سيارة ملاكي ويصورون أنفسهم سيلفي وهم يقودون السيارة ويستعرضون بها من خلال حركات بهلوانية في محافظة البحيرة.

سيارة تصدم توكتوك

في التفاصيل، تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغا بمصرع زوج وزوجته بعدما صدمت سيارة ملاكي لمركبة توكتوك كان بها الزوج وزجته، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتحفظت على جثتي الزوج وزوجته في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق. وفق ما أفاد موقع القاهرة 24، اليوم الأحد.

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رواية شهود العيان

وروى شهود عيان أن الحادث وقع أثناء سير سائق السيارة برعونة حتى فقد السيطرة على عجلة القيادة وصدم بمركبة توك توك من الخلف، وتسبب في انقلابه بمشروع صرف صحي، وكان يستقله الزوج وزوجته ما أسفر عن مصرع الزوج الذي يدعى رمضان محمد عبدالحليم بديوى، وإصابة زوجته ميرفت عبدالحميد عبدالله، وتم نقل الزوجة إلى مستشفى الجامعة بطنطا في حالة خطرة ثم لفظت أنفاسها الأخيرة.

حبس واستدعاء

من جهتها، قررت جهات التحقيق ضبط وإحضار متهم، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما استدعت الشخصين المرافقين للمتهم داخل السيارة أثناء الحادث.

كما قررت عرض المتهم الأول، على مصلحة الطب الشرعي وذلك لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة له.