مخدرات وأفعال فاضحة.. القبض على بلوغر مصرية شهيرة

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على بلوغر شهيرة متلبسة بحيازة المخدرات وممارسة أعمال منافية للآداب.

فقد أكدت بيان السلطات، أن البلوغر آية إيهاب قد ضبطت مع عشيقها داخل شقة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة وبحوزتهما 860 طربة مخدرات بمبالغ مالية وصلت لـ 9 ملايين جنيه.

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واعترفت المتهمة فعلا بالاتجار بالمواد المخدرة منذ سنوات، كاشفة أنها اتخذت مع عشيقها الشقة التي تم ضبطهما فيها مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

شكاوى سابقة

وتبين كذلك أن السكان في العقار والجيران سبق أن تقدموا بشكاوى باتخاذ الشقة مسرحا لممارسة الأعمال المنافية للأداب بين الفتاة وعشيقها.

وأكد الجوار أيضاً أن الثنائي يتعاونان على تجارة المواد المخدرة وبيعها، باستخدام سيارتين تابعتين لهما في توصيل الممنوعات لعملائهما.

يشار إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف البلوغر وعشيقها وضبطهما وبحوزتهما 860 طربة حشيش، وزنت 86 كيلوغراما، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة.