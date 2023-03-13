شلل ثم وفاة.. خطأ كارثي يقتل طفلين مريضين بسرطان الدم في مصر

في واقعة تدمي القلوب، تسببت صيدلانية مصرية في وفاة طفلين مصابين بسرطان الدم بعد حقنهما بجرعة علاجية خاطئة.

وأمرت السلطات المصرية بإحالة الصيدلانية إلى المحاكمة العاجلة، بعد أن تسببت في وفاة الطفلين اللذين يبلغ أولهما 9 أعوام والثانية 14 عاماً متأثرين بمضاعفات خطيرة جراء العلاج الخاطئ.

مادة اعلانية

وكشفت التحقيقات أن المتهمة خلال عملها بأحد مراكز علاج الأورام بمحافظة الغربية شمال مصر، قامت بتحضير جرعة علاجية للحقن بالنخاع الشوكي بعقار "فيليبي" بدلا من عقار "الأراستين" للطفلين.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن عقار "فيليبي" له آثار مدمرة على منطقة الحقن، مما أصاب الطفلين بالشلل التام ثم الوفاة.

واستمعت النيابة لشهادة أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة طنطا، والتي أفادت بأنه بالاطلاع على ملف علاج الطفلين، تبين أن كليهما مصاب بسرطان الدم، وعلاجه يتطلب الحقن بعقار(الأراستين) بالنخاع الشوكي، وإنه لا يجوز حقن النخاع الشوكي بعقار (فيليبي)، وأن الأثر المترتب على ذلك هو حدوث شلل يعقبه الوفاة، موضحة أن حدوث آثار جانبية من عقار (الأراستين) أمر نادر الحدوث ويكون عبارة عن ضعف في العضلات دون أن يصاحبه شلل أو وفاة، بخلاف عقار (فيليبي) بالغ الخطورة والمحظور حقنه بالنخاع الشوكي للأطفال.