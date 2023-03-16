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حمير حمار تعبيرية

حمير مسلوخة ومنزوعة الكبد.. واقعة تثير الهلع في مصر

دبي - العربية.نت
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حادثة مريبة جديدة تثير الاشمئزاز بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والدواجن في مصر، فقد عثر الأهالي داخل مصرف محلة منوف في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية، على 25 حمارًا مسلوخة الجلد ومنزوعة الكبد، وتنبعث من المنطقة رائحة كريهة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة؛ وهو ما تسبب في حالة من الخوف والهلع بين سكان القرى المجاورة.

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الواقعة رقم 11

وفور عثور الأهالي على الحمير المسلوخة، تم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".

هذه الواقعة تعتبر رقم 11 في محافظة الغربية خلال أشهر قليلة.

قبلها بشهر، كان أهالي قرية محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا قد عثروا على 10 حمير مذبوحة ومسلوخة على امتداد مصرف شوبر.

ظاهرة متكررة

وفي العام قبل الماضي، تداول رواد مواقع التواصل فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، وقبلها ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، شمال القاهرة، القبض على عصابة تخصصت في ذبح الحمير واستغلال جلودها في أغراض تجارية.

وتمكنت السلطات المصرية من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت في ذبح وسلخ الحمير وبيع لحومها في محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة والغربية وسوهاج.

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