الصورة مع الفانوس بـ5 جنيهات.. جدل يشعل التواصل في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة من أحد محال الفوانيس، يظهر فيها أن ثمن التقاط الصورة مع الفانوس 5 جنيهات.
"سبوبة"
تصرف صاحب المحل أثار جدلًا واسعا على مواقع التواصل، فالبعض وصف ما فعله بكونه "سبوبة مستفزة" واستغلالا لارتفاع الأسعار، بينما التمس البعض الآخر له الأعذار كون أن هذا العام لن يبيع بنفس قدر الأعوام الماضية مما يدفعه لمحاولة تحقيق مكاسب بأي طريقة.
سخرية
فيما سخر آخرون من الصورة المتداولة، واعتبروها محاولة من صاحب المحل لتصدر "الترند" وتساءلوا: "هل ملتقط صورة اليافطة دفع 5 جنيهات بعد التقاطها ونشرها على منصات التواصل؟".
وقال متابعون إن موقع المحل في منطقة السيدة زينب بوسط القاهرة.
المعروف أن بيع الفوانيس ينشط في مصر خلال شهر رمضان كأحد المظاهر الشعبية المعبرة عن الفرحة باستقبال الشهر الكريم.
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