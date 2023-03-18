ذهب لعيد صديقه فمات.. ماذا حدث لطفل المول الشهير بمصر؟

في حادثة مؤلمة، لقي طفل في الصف السادس الابتدائي مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء لعبه مع أصدقائه داخل منطقة الألعاب الترفيهية "ملاهي" في أحد المولات الشهيرة بمصر.

وبدأت القصة عندما كان الطفل باسل ابن الـ 12 عاما يلهو مع أصدقائه احتفالا بعيد ميلاد أحدهم في منطقة الألعاب حيث تعرض لماس كهربائي أدى لتوقف عضلة قلبه على الفور وتوفي.

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الواقعة كانت بمثابة صاعقة على أهله وأقاربه الذين تحولت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء فنشروا نعياً لطفلهم وهم لا يزالون تحت الصدمة التي لم تستوعبها عقولهم.

حزن واسع

أما المدرسة التي كان يدرس بها باسل، فأصدرت بيانا على صفحتها نعته فيه ببالغ الحزن والأسى، وقدمت فيه العزاء لأسرته وأشقائه الذين يدرسون معه في نفس المدرسة.

يذكر أنه تم إبلاغ الشرطة بالواقعة على الفور، وسط مطالبات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب في وفاة هذا الطفل.