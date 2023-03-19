اجتماع خماسي رفيع في شرم الشيخ لبحث التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
الاجتماع ينعقد بمشاركة مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين ومن مصر والأردن والولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تستضيف، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين ومن مصر والأردن والولايات المتحدة لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان للخارجية نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى "تحقيق التهدئة، وسيكون بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى" من الدول الخمس.
وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، "وللعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.
وكشف أبو زيد أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع تأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.
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