مصر: تصريحات وزير إسرائيل عن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة

رفضت مصر تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني وأكدت أنها تحريضية ومرفوضة.

وتعقيباً على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، شدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا.

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وقال المتحدث باسم الخارجية أن تلك التصريحات تؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة وأن المسلمين على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.