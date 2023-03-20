أنقرة: اتفقنا مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الاثنين إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا.

وأكد أوغلو في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة ونقلتها وكالة الأناضول أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليست ضد مصالح مصر.

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كما اعتبر أوغلو أن مصر "راعت" مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن "القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا، مضيفا "نحن نقول منذ البداية أن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر".

وأردف قوله "هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما أن الوجود التركي في هذا البلد ليس له أي آثار سلبية على مصر"

وكانت مصادر العربية/الحدث كشفت أن هناك اتفاقاً على عقد قمة بين السيسي وأردوغان في النصف الثاني من العام الحالي

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وأوضحت أن مصر طالبت تركيا بدعم سيادة ليبيا وإجراء الانتخابات، وأنقرة رحبت بذلك، بحسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، قام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بزيارة رسمية القاهرة، قبل أيام تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.