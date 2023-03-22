مصري يقتل زوجته وابنتيه خنقا وبالبطيء.. ويغافل المحققين لينتحر

بطريقة بشعة ولا تصدق، قتل مصري زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا، حيث فتح الغاز عليهم أثناء نومهن ليتركهن جثثا هامدة.

تسريب غاز

وشهدت محافظة الغربية شمال مصر الواقعة البشعة، حيث تلقت السلطات بلاغا بوجود تسريب غاز طبيعي، بشقة في شارع الحمزاوى التابع لقسم أول طنطا ووجود مصابين ومتوفين داخل الشقة.

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انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة صيدلانية تدعي منى السروجي وابنتيها "زينة وجميلة" وتم نقل جثثهن إلى مستشفى المنشاوي العام.

ضائقة مالية

التحريات الأولية كشفت عن أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث فتح الغاز الطبيعي أثناء نوم الزوجة وابنتيها من أجل قتلهن، بسبب خلافات شديدة مع زوجته نتيجة مروره بضائقة مالية كبيرة.

بمواجهة الزوج اعترف بجريمته، وتمكنت قوة أمنية من إنقاذه، بعدما حاول مغافلة المحققين، والانتحار بقطع شرايين يده، فيما تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

والد الزوجة يكشف

من جانبه قال محمد السروجي والد الزوجة القتيلة لـ "العربية.نت" إنه تلقى خبر الوفاة بصدمة بالغة، حيث لم يتوقع أن يتم قتل ابنته بهذه الطريقة، مضيفا أن ابنته كانت تعاني من مشكلات كبيرة مع زوجها بسبب طباعه الحادة، وعصبيته المفرطة، وثورته لأتفه الأسباب، والتي نجمت عن إصابته بأزمة نفسية نتيجة مروره بضائقة مالية.

وأضاف أنه تدخل كثيرا لاحتواء الخلافات بينهما، ولكن باءت كل محاولاته بالفشل، معلنا أنه ينتظر القصاص العادل لدم ابنته وحفيدتيه.

جنازة مهيبة

في سياق متصل، شيع الآلاف من أهالي مدينة طنطا وفي مشهد جنائزي مهيب جثامين الضحايا ودفنهم بمقابر أسرتهم.



فيما قررت النيابة العامة التحفظ على الزوج داخل المستشفى، وعرضه للتحقيق بعد تحسن حالته الصحية، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وكشف كافة تفاصيلها.