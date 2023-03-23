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من استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء العراقي شياع السوداني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني - أرشيفية

السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر لأمن واستقرار العراق

أضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن

العربية.نت، وكالات
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر دعم العراق وأمنه مصر السيسي إلى الأردن للمشاركة بمؤتمر دعم العراق وأمنه



وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.

ونقل بيان الرئاسة عن السوداني تأكيده حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر.

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