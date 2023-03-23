السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر لأمن واستقرار العراق

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.

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ونقل بيان الرئاسة عن السوداني تأكيده حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر.