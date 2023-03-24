شاهد.. سويسرية تمنح حيوانات الغردقة الضالة فرصة للسفر
مالكة دار الإيواء تمنح الحيوانات الضالة سواء كانت قططا أو كلابا أو غيرها الرعاية المطلوبة
في دار إيواء من نوع غير منتشر كثيرا بمصر، تستضيف سيدة سويسرية الحيوانات الضالة المنتشرة بالشارع في مدينة الغردقة.
وتقوم مالكة دار "بلو مون" برعاية الحيوانات وعلاجها إذا تطلب الأمر، بالإضافة إلى استصدار أوراق رسمية لها حتى يتسنى تبنيها وتكون لديها فرصة للسفر مع ذويها إذا تطلب الأمر.
وفي لقاء مع "العربية.نت"، قالت السيدة مونيكا إن الفكرة واتتها كون مدينة الغردقة تعج بالقطط والكلاب الموجودة في الشارع وتسبب إزعاجاً للناس مما يجعلهم يتخلصون منها، لافتة إلى أنها عندما يستضيف هذه الحيوانات تجري لها عملية كي لا تتكاثر ويظل يسعها المكان وتحظى بالرعاية المرجوة.
أما مدير المركز الأستاذ محمد وحيد فأكد أن المركز به عيادة بيطرية لرعاية الحيوانات، لافتا إلى أن المركز لا يقتصر على القطط والكلاب وإنما يستضيف كل حيوان يحتاج للرعاية سواء كان حمارا، أو حصانا أو غيرهما من الحيوانات الضالة.
وأشار وحيد إلى أن معظم الحيوانات يتم تبنيها بعد علاجها إذا تطلب الأمر ذلك.
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