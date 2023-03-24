مشهد أثر بالمصريين.. مناقشة رسالة دكتوراه على فراش المرض

في واقعة فريدة من نوعها هزت مواقع التواصل الاجتماعي، حصل باحث مصري على درجة الدكتوراه داخل غرفة بإحدى مستشفيات مصر.



لجنة مناقشة الدكتوراه الباحث المصري

الباحث محمود وهبة مدرس الإحصاء المساعد بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض نادر، ووافق مجلسي الكلية والجامعة على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع للعلاج فيه الباحث.

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وحرصت أسرة الدكتور محمود وهبة على إلباسه الزي الخاص بمناقشات رسالات الماجستير والدكتوراه من على فراش المرض، وتم منحه درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالته المتخصصة في الإحصاء.

يذكر أن المناقشة تمت بحضور اللجنة المنوطة بذلك، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الكلية وموافقتها على إجراء المناقشة خارج الجامعة نظراً للظروف الصحية للباحث وسط دعوات له بالشفاء العاجل.