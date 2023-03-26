اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
.

شاهد مفتي مصر الأسبق يوبخ طلبة انصرفوا عن درسه إلى درس شيخ آخر

الدكتور علي جمعة: "إنتو قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين" ؟

لندن- العربية.نت 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتشر فيديو بمواقع التواصل في ساعة متأخرة أمس السبت، ظهر فيه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وهو يقدم درسا يوم الجمعة "عن منفعة المسلم لأخيه المسلم" في أحد مساجد القاهرة.

فجأة، لفت نظره قيام 3 طلبة أزهريين وانصرافهم من بين الحضور، فنظر اليهم وتساءل: ".. العيال اللي قامت دول. سلفية دول والا.. ؟ ثم وجه كلامه اليهم وسألهم، بحسب ما نسمعه في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه: "إنتو قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين" ؟

أجابه أحدهم: "رايحين الشيخ مصطفى.. مصطفى الأزهري" فسألهم من يكون الشيخ مصطفى، وجاءه الرد بأنه الشيخ مصطفى رضا. عندها بدا عليه الانزعاج، وقال لهم: "تقومو كدة وإحنا في الدرس" ؟. ثم أمرهم بالجلوس "وسماع الدرس لغاية الآخر" وتابع وسط ضحكات الحضور: "دي حاجة غريبة جدا. والله أنا ما شفتش كدة أبدا (..) إحنا فعلا في آخر الزمان".

دور "خائن" يوقف فيلماً ضخماً في الجزائر! سوشيال ميديا الجزائر دور "خائن" يوقف فيلماً ضخماً في الجزائر!

وسريعا انتقل ما حدث الى مواقع التواصل، فانقسم الناشطون فيها بين مؤيد للدكتور البالغ 71 عاما، ومنتقد، حيث وصف "تويتري" انصراف الطلبة بأنه "قلة احترام أن يقوموا من مجلسه وقد بدأوا الجلوس من الأساس. لا تحضر الدرس إن كنتَ ستنصرف بهذه الطريقة". وقال آخر: "كلامه طبيعي وتهذيب بطريقة لائقة ولم يحرجهم وهو عالم كبير" فرد منتقد وقال إنه "وبخهم أمام الحضور" وكان بامكانه التعامل معهم باعتدال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط