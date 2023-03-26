مناقشة رسالة دكتوراه على فراش المرض.. شيخ الأزهر يتدخل

في تدخل سريع وإنساني، وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكفل نفقات علاج الدكتور محمود وهبة الذي حصل على الدكتوراه وهو على فراش المرض بعد إصابته بمرض نادر.

وقرر شيخ الأزهر تكفل جامعة الأزهر بنفقات علاج الدكتور محمود وهبة، المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، فيما زار وفد من الجامعة الدكتور المريض بمقر علاجه بالمستشفى، للاطمئنان على صحته وطمأنته ومتابعة حالته.

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وخلال الزيارة، قدَّم رئيس الجامعة التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراه في الإحصاء معلنًا تكفل الجامعة بنفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ويخرج من المستشفى.

مصاب بمرض نادر

وكان الباحث المصري قد حصل على درجة الدكتوراه داخل غرفة بأحد مستشفيات مصر، حيث تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض نادر، ووافق مجلسا الكلية والجامعة على عقد لجنة المناقشة داخل المستشفى الذي يخضع للعلاج فيه الباحث.

وحرصت أسرة الدكتور محمود وهبة على إلباسه الزي الخاص بمناقشات رسالات الماجستير والدكتوراه على فراش المرض، وتم منحه درجة الدكتوراه بعد مناقشة رسالته.

إشادة على مواقع التواصل

يذكر أن المناقشة تمت بحضور اللجنة المنوطة بذلك، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر.

من جانبهم أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف الكلية وموافقتها على إجراء المناقشة خارج الجامعة، نظراً للظروف الصحية للباحث وسط دعوات له بالشفاء العاجل.