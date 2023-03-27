الهلال السوداني للكاف: جماهير الأهلي المصري هددونا بمقاطع

في ظل أجواء متوترة ومشحونة للغاية بسبب الخلافات الكثيرة بعد هزيمة الأهلي المصري في مباراته بأم درمان أمام الهلال السوداني، يشهد استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل، موقعة نارية وحاسمة بين الفريقين.

زعيم الأندية السودانية صب الزيت على النار بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طالب فيه بإقامة تلك المباراة الحساسة بدون حضور الجماهير، أو في ظل تواجد أعداد محدودة.

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مباراة حاسمة

أهمية المباراة تكمن في أن فوز الأهلي بهدف نظيف أو بفارق هدفين يضمن له التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كاد يفقد الأمل بذلك جراء البدايات المتعثرة للمارد الأحمر في مرحلة المجموعات.

في المقابل يحتاج الهلال إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة حتى يحوز المركز الثاني خلف نادي "صن دوانز" الجنوب إفريقي الذي كان قد حسم تأهله باحتلاله المركز الأول في تلك المجموعة الصعبة.

حضور 50 ألف متفرج

وكانت السلطات المصرية المختصة قد أعلنت أنها سوف تسمح بحضور 50 ألف متفرج لتلك المباراة، وذلك على عكس العادة التي جرت بتقييد أعداد حضور جماهير الأندية سواء على مستوى الدوري المحلي أو البطولات القارية.

وأوضح الهلال السوداني في بيانه، أنه يتطلع لإقامة المباراة بدون جماهير أو في ظل حضور محدود لها، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقي قد "تجاهل" خطاباته الثلاثة الخاصة بالمباراة.

المران الأخير

كما طالب في بيانه بـ"تطبيق المادة 24 والتي تقر بأحقية الفريق بنسبة 5% من سعة الاستاد لجمهوره"، مؤكدا أحقيته في أداء مرانه الختامي على ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ 24 ساعة، وهو ما لن يكون ممكنا بسبب إقامة مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني في ذلك اليوم على استاد القاهرة.

تهديد بمخاطبة الفيفا

وهدد الهلال بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حال لم يرد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خطاباته.

وفي الأيام الماضية، شن الهلال حملة إعلامية كبيرة، قال فيها إنه أرسل للاتحاد الإفريقي العديد من المقاطع المصورة التي تحتوي على تهديدات من جانب جماهير الأهلي المصري وتتضمن "خطابا للكراهية وإفراع كرة القدم من معانيها السامية".