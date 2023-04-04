بتهمة نشر محتوى خليع.. تجديد سجن عارضة أزياء الفراعنة في مصر

في جديد قضية قيام إحدى عارضات الأزياء بالتصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية، قررت جهات التحقيق المصرية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الموديل سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويراعي التجديد لها في الموعد القانوني.

كما حددت المحكمة الاقتصادية يوم 18 أبريل المقبل للنطق بالحكم على خلفية نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت العارضة المصرية قد تم حبسها سابقاً ثم أفرجت السلطات المصرية عنها برفقة المصور في ديسمبر 2020.

وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس حينذاك، إن "النيابة العامة أخلت سبيل الاثنين بكفالة 500 جنيه (حوالي 32 دولارا) لكل منهما".

إفراج مشروط

كما أضاف أن هذا الإفراج المشروط سيكون على ذمة التحقيق في اتهامهما بـ"التصوير بدون تصريح في المنطقة الأثرية بسقارة".

جاء ذلك، بعدما أحال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القضية إلى النيابة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن عارضة الأزياء سلمى الشيمي قد قامت بالتصوير في المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني، وقامت بالتقاط عدة صور وفيديوهات نشرتها على صفحتها الخاصة على منصات التواصل منذ أكثر من عام.

وأثارت الصور غضبا واسعا، حيث طالب رواد مواقع التواصل بالتحقيق في الواقعة التي اعتبروها مسيئة للحضارة المصرية القديمة ولملكات مصر القديمات.