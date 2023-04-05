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الغردقة
السيدة الأوكرانية

شاهد.. ما فعلته شابة أوكرانية قبل الإفطار بشوارع مصر

القاهرة - العربية.نت
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في لفتة راقية، قامت شابة أوكرانية بتوزيع التمور والعصائر على الصائمين قبيل موعد الإفطار بشوارع مدينة الغردقة بمصر.

مارجريتا وهي متزوجة من مصري وتعيش بالبلاد منذ 15 عاماً، أعربت لـ"العربية.نت" عن سعادتها الغامرة بهذه المبادرة الرائعة التي تقوم بها لإفطار الصائمين في رمضان.

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كما أوضحت مارجريتا أنها لديها ابنة واحدة واسمها ريتال وأنها تحب مصر والمصريين حباً شديداً، مرسلة تحية لهم قائلة "رمضان كريم".

أما زوجها عماد الأدهم فأوضح أنها استلهمت الفكرة من الشباب الذين يقومون بتوزيع الوجبات الخفيفة على المارة في الشارع قبيل الأذان قائلا: سألتني ماذا يفعلون.. فأجبتها أن الناس تحب أن تشارك الصائمين فرحتهم فأعجبتها الفكرة وقررت أن تخوض التجربة.. لأنها تحب مصر منذ أن قدمت إليها".

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