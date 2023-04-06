شاهد.. سائق يعترض سيارة إسعاف بها حالة خطرة في مصر

بشكل غريب ومريب في آن واحد، قام سائق سيارة خاصة باعتراض طريق سيارة إسعاف تحمل حالة حرجة وهي تشق طريقها إلى المستشفى في مصر.

الواقعة وثقتها ابنة المريضة داخل سيارة الإسعاف بمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه سائق الإسعاف وهو يحاول جاهداً باستخدام الميكروفون إقناع السائق بإفساح الطريق.

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وانتهى الأمر بلجوء سائق الإسعاف إلى رجل مرور حتى يتسنى له استكمال طريقه وإنقاذ الحالة التي يتحمل مسؤوليتها.

الواقعة التي شهدها كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة، لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات حثيثة بمعاقبة السائق المتهور.