بأكبر مائدة للإفطار.. سفير كوريا الجنوبية: "رمضان في مصر حاجة تانية"

في أطول مائدة للإفطار الجماعي بمصر، تناول هونغ جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الإفطار وسط الآلاف في منطقة المطرية الشعبية بمحافظة القاهرة.

وقال ووك بعد انتهاء الإفطار لـ"العربية.نت"، إنه مثلما تقول الأغنية الشهيرة "رمضان في مصر حاجة تانية" بالفعل هذه حقيقة، مؤكدا أن رمضان في المطرية فريد جدا من نوعه ورائع، فالجميع كانوا سعداء بأجواء رمضان وهم جميعا يشاركون الطعام والمحبة.

مادة اعلانية

وأكد السفير الكوري أن الطعام كله كان رائعا وشهيا للغاية، لافتاً إلى أنه مغرم بالأكل المصري كالمحاشي والكشري والقطايف.

وكونها أول مرة يتناول فيها الطعام وسط هذا الحشد الهائل، أعرب ووك عن سعادته الغامرة بالتجربة.





مائدة المطرية المطرية مائدة إفطار

أكبر مائدة إفطار

ونظم أهالي منطقة المطرية أكبر مائدة للإفطار الجماعي يبلغ طولها نحو ألف متر، وذلك للعام التاسع على التوالي، حيث يتشارك الكثير منهم ومن خلال الجهود الذاتية في تنظيمها سنويًّا.

وقال أحد المنظمين، إنه للعام الـ 9 على التوالي ينجح أهالي منطقة المطرية ومن خلال الجهود الذاتية في تنظيم المائدة، مؤكدًا أن المائدة بدأت في عامها الأول بشارع واحد، واليوم وبعد مرور 9 أعوام يشارك بها عشرات الشوارع بالمنطقة الشعبية.

ولم يقتصر فطور هذا العام على المصريين فقط، بل شهد حضوراً غير مصري خارج عن المألوف، حيث أكد شاب سعودي يدعى بدر عبد الله أنه حضر خصيصا ليلمس بنفسه ما شاهده عن إفطار المطرية في مقاطع الفيديو.