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تعبيرية

مبلغ خيالي.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل في مصر

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الفاتورة وسط دهشة واستنكار من دفع مثل هذا المبلغ بهدف تصفيف الشعر والاهتمام بالبشرة

القاهرة- العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بتداول صورة فاتورة صالون تجميل لسيدة بمبلغ خيالي، وسط دهشة واستنكار من دفع مثل هذا المبلغ بهدف تصفيف الشعر والاهتمام بالبشرة.

فاتورة
فاتورة

واحتوت الفاتورة التي بلغ إجماليها 43 ألف جنيه، على مورد خدود بسعر 2500 جنيه، وتركيب شعر بالغرامات سعره 30 ألف جنيه، وصبغة بـ 1500 جنيه وغيرها من مستلزمات التجميل.

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ورغم أن الفاتورة يعود تاريخها للعام الماضي، فإن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها لتتصدر الترند مجددا، وبدأوا في عقد مقارنات مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار الذي تشهده مصر حالياً، حيث علق أحدهم مستنكرا "دي تساوي دلوقي 60 ألف جنيه".

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وحملت جميع التعليقات على الفاتورة طابع السخرية، حيث قالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أنا عملت سيشوار لشعري وقصيته بـ 60 جنيها، وعملت مكياج فرحي كله بـ1500 جنيه، مش معقول ده حقيقي".

وعلق آخر "دي مش فاتورة كوافير.. دي فاتورة عربية عامله حادثة وبتتصلح في التوكيل".

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