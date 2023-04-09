بعد غيبوبة لأكثر من شهر.. وفاة ضحية كلب المذيعة المصرية

بعد مرور أكثر من شهر على حادث انقضاض كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد ودخوله في غيبوبة، توفي الشاب وهو مدير فرع بأحد البنوك يدعى محمد الماوي، اليوم الأحد.

يذكر أن الشاب كان تعرض في مارس الفائت لإصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب بعد أن هاجمه الكلب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.

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لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه من وقتها.

حبس الزوج

فيما أمرت النيابة العامة بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب وهو من سلالة البيتبول دون قيد أو تكميم.

لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة.

أكثرها شراسة

وكان خبراء أوضحوا سابقاً لـ"العربية.نت" أن كلب البيتبول من أقوى سلالات الكلاب في العالم، وأكثرها شراسة، وهو نتاج هجين بين عدد قليل من السلالات المختلفة، مضيفين أنه يتميز بالرأس ذي الشكل المربع وله ألوان عديدة.

كما أوضحوا أن البيتبول يعد من الكلاب القتالية ويشبه الأسد في شراسته وقوته، ويمكن أن يهاجم الحيوانات الأخرى.