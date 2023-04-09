قطار يخرج عن سكته في مصر.. ويدخل منزلاً

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خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء الأحد، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان جنوب مصر.
قطار القصب
في التفاصيل، شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.
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السائق منع كارثة
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.
إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
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