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تعبيرية

الكرملين يرد على تقارير عن نية مصر تزويد روسيا بصواريخ: "كذبة جديدة"

الخارجية المصرية: موقف مصر يقوم على عدم التدخل في الأزمة الروسية الأوكرانية.. القاهرة تدعم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

قناة الحدث
نشر في: آخر تحديث:
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وصف الكرملين التقارير الغربية عن نية مصر تزويد روسيا بآلاف الصواريخ بـ"الكذبة الجديدة". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، تعليقاً على هذه التقارير: "إنها تبدو كذبة جديدة، ويوجد الكثير منها حالياً، إنها الطريقة التي يجب التعامل بها مع مثل هذه التقارير".

بدورها، نفت مصر ما نُشر عن وثائق البنتاغون المسربة بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا سرا لتجنب المشاكل مع الغرب.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة، والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين.

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كما أكد دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد أن بلاده تحث الطرفين على وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"الأميركية قد أفادت بتلك الأخبار، ضمن الوثائق السرية المسربة.

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