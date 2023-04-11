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طحينة من بودرة السيراميك
طحينة من بودرة السيراميك

واقعة صادمة في مصر.. مصنع ينتج الطحينة من بودرة السيراميك

دبي - العربية.نت
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واقعة صادمة جديدة أثارت الهلع بين المصريين بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية مصنعا لإنتاج الطحينة في مركز في الصف في الجيزة يستخدم مالكه بودرة السيراميك في عملية التصنيع.

بودرة سيراميك وقشر الفول السوداني

إلى هذا، ألقت قوات الأمن القبض على المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص ينتج الطحينة من بودرة السيراميك وقشر الفول السودانى والسمسم.

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العثور على 5 أطنان سيراميك داخل المصنع

بتفتيش المصنع عُثر بداخله على 5 أطنان من بودرة السيراميك بدون بيانات و5 أطنان قشر وكسر الفول السوداني و 2,500 طن سمسم وطن دقيق و200 لتر زيت طعام.

بودرة السيراميك داخل المصنع
بودرة السيراميك داخل المصنع

وتحفظت الجهات المختصة على جميع الخامات والمضبوطات، وتم تحرير محضر بمركز شرطة الصف وإغلاق المصنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.‪ ‬

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