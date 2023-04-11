اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مشروع قانون انتخاب مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

"النواب" يناقش مشروع قانون عن المساواة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء، وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

مادة اعلانية

يعمل مشروع القانون علي منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رمضان في صيدا.. فرحة رغم الواقع المر رمضان في صيدا.. فرحة رغم الواقع المر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط