رئيس الإمارات يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية
الرئيس المصري كان في مقدمة مستقبلي محمد بن زايد في مطار القاهرة
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قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأربعاء، إن الرئيس محمد بن زايد وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.
ولم تشر الوكالة الإماراتية إلى سبب الزيارة.
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