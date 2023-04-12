مصر: شكري يزور تركيا الخميس لمناقشة سبل تعزيز العلاقات
وزير الخارجية المصري سيتوجه للعاصمة أنقرة غداً تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه للعاصمة التركية أنقرة، غداً الخميس، تلبيةً لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وأوضح البيان أن الزيارة التي تأتي استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و"التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
ويوم الاثنين، قالت أنقرة إن من المرجح أن يزور شكري تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.
وقال جاويش أوغلو لقناة تلفزيونية تركية: "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين".
وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.
كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.
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