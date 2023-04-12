اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Egyptian foreign minister Sameh Shoukry looks on before his meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Athens, Tuesday, April 11, 2023. Greece and Egypt have close military ties and are planning to build an undersea electricity grid connector across the Mediterranean. (AP Photo/Petros Giannakouris)
وزير الخارجية المصري سامح شكري
تركيا

مصر: شكري يزور تركيا الخميس لمناقشة سبل تعزيز العلاقات

وزير الخارجية المصري سيتوجه للعاصمة أنقرة غداً تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه للعاصمة التركية أنقرة، غداً الخميس، تلبيةً لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأوضح البيان أن الزيارة التي تأتي استكمالاً للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، و"التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

من زيارة تشاويش أوغلو للقاهرة الشهر الماضي
من زيارة تشاويش أوغلو للقاهرة الشهر الماضي
مادة اعلانية
رئيس الوزراء المصري: نشهد ولادة عالم بتوازنات جديدة مصر رئيس الوزراء المصري: نشهد ولادة عالم بتوازنات جديدة

ويوم الاثنين، قالت أنقرة إن من المرجح أن يزور شكري تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وقال جاويش أوغلو لقناة تلفزيونية تركية: "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين".

وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟ يلعبها العراقيون في رمضان.. تعرف على قواعد "المحيبس"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط