بنفس طريقة ومكان انتحار والده.. شاب مصري ينهي حياته

وضع القراءة
100% حجم الخط
أقدم شاب مصري على إنهاء حياته شنقا داخل شقته بالهرم، بسبب مروره بأزمة نفسية، فقد دخل غرفة والده وانتحر شنقا بذات الطريقة التي انتحر بها والده منذ 4 سنوات.
البداية عندما تلقت شرطة الهرم بلاغا بالعثور على جثه شاب داخل شقته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمد.ع.ا، 25 عاما، وبه آثار خنق حول الرقبة. وفق ما أورد موقع "القاهرة 24".
مادة اعلانية
لا شبهة جنائية
بإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على إنهاء حياته شنقا، فيما استبعدت التحريات أي شبهة جنائية حول وفاته.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
وجهة استثمارية عالمية.. ولي العهد السعودي يطلق 4 مناطق اقتصادية جديدةأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين ... السعودية
-
لحظة اعتقال مسرب وثائق البنتاغون.. ورسالة تركها لوالدتهأعلن وزير العدل الأميركي، ميريك جارلاند، عن إلقاء القبض على مشتبه به في تنظيم عملية تسريب وثائق البنتاغون السرية.اعتقال تيكسيراوقال جارلاند اليوم ... أميركا
-
بيان أميركي أوروبي: التصعيد بالسودان يعرقل تشكيل حكومة انتقاليةأعرب مبعوثو الترويكا (فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) والاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تتحدث ... السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية