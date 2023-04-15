شعر به سكان الغردقة.. زلزال متوسط يهز مصر

شعر سكان مدينة الغردقة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر المصرية بهزة أرضية، صباح اليوم السبت.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء بشأن الزلزال، فيما قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 37 كيلومترا شمال شرق الغردقة بقوة 4.57 درجة بمقياس ريختر.

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وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال المرصد الأوروبي المتوسطي للزلازل، إن الزلزال الذي هز مصر اليوم بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر.