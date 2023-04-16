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الباحث المصري حمدي أبو شادي

شاهد.. مصري يحول أدخنة النفايات إلى مستخلصات عضوية

فكرة الجهاز تقوم باختصار على سحب أي دخان ناتج من محروقات المصانع أو محارق النفايات الطبيه وغيرها وتحويلها لمادة صلبة عبارة عن مواد عضوية مفيدة للتربة

القاهرة - العربية.نت
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في ابتكار مذهل، تمكن باحث مصري من اختراع جهاز للقضاء على جزء كبير من ملوثات الهواء عن طريق تحويل أدخنة النفايات إلى مستخلصات عضوية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.

فكرة جهاز الباحث حمدي أبو شادي ابن محافظة المنوفية تقوم باختصار على سحب أي دخان ناتج من محروقات المصانع أو محارق النفايات الطبيه وغيرها وتحويلها لمادة صلبة عبارة عن مواد عضوية مفيدة للتربة.

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وأكد أبو شادي لـ"العربية.نت" أنه حصل على براعة اختراع للجهاز، وتم تجربة المستخلص على نباتات الفجل والجرجير والحصول على نتائج مذهلة، معرباً عن رغبته في تجربة المستخلص على محصول الذرة لما له من قدرة كبيرة في تقليل المدة الزمنية للحصاد وكذلك زيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن هذا الجهاز وبأقل الإمكانيات ينافس شركتين عالميتين.

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وأضاف الباحث أن الاختراع الذي أشرف عليه فريق بحث علمي من أساتذة الجامعات بمصر، يساعد في السيطرة على الملوثات الغازية سواء الصناعية منها أو الناتجة عن المحارق بما فيها المحارق الطبية.

كما قال إنه تم وضع الخطط والتصميمات وتم الاستعانة بما هو متاح للإنتاج في ورشة موجودة بمحيط إقامته، لافتاً إلى أنه تم عمل الكثير من الاختبارات الموثقة للتحقق من الفكرة.

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