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صلاة التراويح

قداس مع صلاة التراويح.. خطأ فادح على شاشة التلفزيون المصري

دبي - العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لخطأ فادح وقعت فيه القناة الخامسة بالتلفزيون المصري.

فقد كتب على الشاشة عبارة "قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية" في حين أن البث كان لصلاة التراويح، لتنهال التعليقات الساخرة على الصور المتداولة.

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فتح تحقيق في الواقعة

من جهته، قال رئيس القناة الخامسة (الإسكندرية) تعليقا على أزمة الصور المنتشرة للقناة أن الخطأ وقع بالفعل وأن الصور صحيحة، موضحا أن المسؤول عن هذا الخطأ هو مخرج القناة وأن تحقيقا سيجري معه. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

إيقاف المخرج

بينما، قررت رئيسة التلفزيون المصري نائلة فاروق، إيقاف مخرج القناة الخامسة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق في وضع "استرابة" خاطئة على شاشة القناة.

يشار إلى أن القناة الخامسة، هي قناة فضائية وأرضية مصرية، تتبع شبكة تلفزيون المحروسة التابع للهيئة الوطنية للإعلام، ويقع مقرها في مدينة الإسكندرية شمال مصر.

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