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عناصر من الشرطة الهنغارية

إنقاذ 16 شاباً مصرياً محصورين داخل شاحنة بهنغاريا

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية

العربية.نت، وكالات
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أنقذت الشرطة الهنغارية 17 مهاجرا مصريا مع شاب ليبي كانوا مكدسين في شاحنة مبردة ومغلقة دون تهوية مناسبة، عندما أوقفت وهي تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية بحسب رويترز.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم. وذكرت الشرطة أنها أوقفت الشاحنة الخميس بالقرب من قرية كيشتيليك واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.

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