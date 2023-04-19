مقبرة طه حسين تطل من جديد.. هل اعتلاها جسر؟

بعد الضجة التي أثارتها قبل أشهر أنباء عن إزالة مقبرته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لجسر يمر أعلى مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين بمصر.
الصورة المتداولة أثارت تساؤلات كثيرة من المصريين حول صحتها ومصير المقبرة الموجودة بحي الخليفة بالعاصمة المصرية، ورفات الأديب الراحل.
وللرد على كل هذه التساؤلات أكدت مها عون حفيدة الدكتور طه حسين لـ"العربية.نت" أن الصورة صحيحة وأن الجسر الذي يمر فوق مقبرة جدها هو عبارة عن محور يربط المنطقة المجاورة للمقبرة ببعضها، لافتة إلى أنه سيتم ترميم المقبرة بعد الانتهاء من أعمال إنشاء هذا الجسر.
وأشارت عون إلى أن المقبرة لن تتأثر بهذا الجسر ولن يتم هدمها، كما لن يتم نقل رفات جدها منها على الإطلاق.
هدم المقبرة
يذكر أنه كانت أنباء قد ترددت في مايو الماضي عن قرار محتمل من السلطات المصرية بإزالة مقبرة طه حسين عميد الأدب العربي، لتنفيذ محور مروري جديد باسم ياسر رزق في العاصمة القاهرة.
وهو الأمر الذي أكدت حفيدته حينها أن العائلة لم تتلق أي إخطار رسمي به من السلطات.
-
شاهد.. قفزوا من النوافذ هرباً من حريق التهم مستشفى ببكينارتفع عدد قتلى حريق اندلع في مستشفى ببكين إلى 29 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادثة من بين الأسوأ في مستشفيات العاصمة منذ 20 عاما على الأقل، إذ أودت بحياة ... الأخيرة
-
الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنةوسط دوي انفجارات قوية بالقرب من محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة التي بدأت مساء ... العرب والعالم
-
لهذا لم تحسم المعركة بعد.. الجيش السوداني يوضحمع استمرار المعارك لليوم الخامس على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لاسيما في محيط مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، أوضح الجيش سبب عدم ... العرب والعالم