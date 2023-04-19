مقبرة طه حسين تطل من جديد.. هل اعتلاها جسر؟

بعد الضجة التي أثارتها قبل أشهر أنباء عن إزالة مقبرته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لجسر يمر أعلى مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين بمصر.

الصورة المتداولة أثارت تساؤلات كثيرة من المصريين حول صحتها ومصير المقبرة الموجودة بحي الخليفة بالعاصمة المصرية، ورفات الأديب الراحل.

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وللرد على كل هذه التساؤلات أكدت مها عون حفيدة الدكتور طه حسين لـ"العربية.نت" أن الصورة صحيحة وأن الجسر الذي يمر فوق مقبرة جدها هو عبارة عن محور يربط المنطقة المجاورة للمقبرة ببعضها، لافتة إلى أنه سيتم ترميم المقبرة بعد الانتهاء من أعمال إنشاء هذا الجسر.

وأشارت عون إلى أن المقبرة لن تتأثر بهذا الجسر ولن يتم هدمها، كما لن يتم نقل رفات جدها منها على الإطلاق.

هدم المقبرة

يذكر أنه كانت أنباء قد ترددت في مايو الماضي عن قرار محتمل من السلطات المصرية بإزالة مقبرة طه حسين عميد الأدب العربي، لتنفيذ محور مروري جديد باسم ياسر رزق في العاصمة القاهرة.

وهو الأمر الذي أكدت حفيدته حينها أن العائلة لم تتلق أي إخطار رسمي به من السلطات.