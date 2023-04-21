مصر: نتواصل مع سلطات السودان لتسهيل عودة مواطنينا براً
"بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في السودان خلال الأزمة والتعاطي السريع معها تبعاً للمستجدات"
قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إنها على تواصل مستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة مواطنيها عبر المعابر البرية في السودان دون عوائق.
وأضافت الخارجية في بيان نشرته على "فيسبوك"، أنها تواصل من خلال بعثاتها في السودان بذل كافة الجهود والقيام بالاتصالات اللازمة لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في البلاد خلال الأزمة والتعاطي السريع معها تبعا للمستجدات.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.
وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.
وذكرت وزارتا الخارجية بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية، لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.
وأكدت الوزارتان التزام مصر والإمارات بمواصلة جهودهما الرامية إلى وقف الاقتتال وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، مشددتين على أهمية تكثيف الجهود الهادفة للعودة للإطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولًا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.
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