حذار من إزعاج الدلافين المصرية حتى الواحدة ظهرا

اتخذت محميات البحر الأحمر خطوات جادة لوقف أي مظاهر مخالفة لمطاردة الدلافين أثناء تواجدها بأماكنها الشهيرة خلال إجازة عيد الفطر.

وذكر مسؤولون أنه بدءًا من 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا تُعتبر فترة راحة الدلافين ونومها، وإذا تعرضت لمضايقات خلال هذا التوقيت، تقرر المغادرة من أماكن تواجدها، نقلا عن "المصري اليوم"

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ولذا قررت محميات البحر الأحمر تنظيم دوريات بحرية لتوعية الزائرين وبحّارة اللنشات بعدم إزعاج الدلافين وتجنّب هذه الممارسات البيئية المخالفة، وتوزيع منشورات توعية عن الأعمال التي يحظرها قانون البيئة تجاه الكائنات البحرية.

وتجذب الرحلات البحرية العديد من الزائرين من المصريين والأجانب، بهدف مشاهدة الدلافين في عدة مناطق بالغردقة ومرسى علم.

وحذر المسؤولون ممارسى الأنشطة والرحلات البحرية من تزايد عدد اللنشات بالقرب من مناطق تواجد الدلافين، ما يُعرِّضهم للمساءلة القانونية، خصوصًا أن تزايد عدد اللنشات بالقرب من الدلافين لفترة طويلة يجعلها تستنشق بخار الوقود الذي يخرج من اللنشات، ما يمكن أن يسبب التسمم لبعض صغارها، بالإضافة إلى تعرض الدلافين لمستوى عالٍ من الإجهاد بسبب الملاحقة والضوضاء الكبيرة التي تُسببها محركات اللنشات والصراخ والتصفير والتصفيق.