اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصر دلافين
محميات البحر الأحمر تسعى لحماية الدلافين من المضايقات والإزعاج والتلوث

حذار من إزعاج الدلافين المصرية حتى الواحدة ظهرا

اتخذت محميات البحر الأحمر خطوات جادة لوقف أي مظاهر مخالفة لمطاردة الدلافين أثناء تواجدها بأماكنها الشهيرة خلال إجازة عيد الفطر.

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اتخذت محميات البحر الأحمر خطوات جادة لوقف أي مظاهر مخالفة لمطاردة الدلافين أثناء تواجدها بأماكنها الشهيرة خلال إجازة عيد الفطر.

وذكر مسؤولون أنه بدءًا من 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا تُعتبر فترة راحة الدلافين ونومها، وإذا تعرضت لمضايقات خلال هذا التوقيت، تقرر المغادرة من أماكن تواجدها، نقلا عن "المصري اليوم"

مادة اعلانية
من البحر الأحمر
من البحر الأحمر

ولذا قررت محميات البحر الأحمر تنظيم دوريات بحرية لتوعية الزائرين وبحّارة اللنشات بعدم إزعاج الدلافين وتجنّب هذه الممارسات البيئية المخالفة، وتوزيع منشورات توعية عن الأعمال التي يحظرها قانون البيئة تجاه الكائنات البحرية.

ماسك يزيل من تويتر علامات توثيق عدد من وسائل الإعلام تكنولوجيا تويتر ماسك يزيل من تويتر علامات توثيق عدد من وسائل الإعلام

وتجذب الرحلات البحرية العديد من الزائرين من المصريين والأجانب، بهدف مشاهدة الدلافين في عدة مناطق بالغردقة ومرسى علم.

وحذر المسؤولون ممارسى الأنشطة والرحلات البحرية من تزايد عدد اللنشات بالقرب من مناطق تواجد الدلافين، ما يُعرِّضهم للمساءلة القانونية، خصوصًا أن تزايد عدد اللنشات بالقرب من الدلافين لفترة طويلة يجعلها تستنشق بخار الوقود الذي يخرج من اللنشات، ما يمكن أن يسبب التسمم لبعض صغارها، بالإضافة إلى تعرض الدلافين لمستوى عالٍ من الإجهاد بسبب الملاحقة والضوضاء الكبيرة التي تُسببها محركات اللنشات والصراخ والتصفير والتصفيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة مشاهد لنزوح مئات السودانيين من الخرطوم للهروب من الموت بالقذائف الطائشة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط