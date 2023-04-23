اشتعل محركها بعد الإقلاع بدقائق.. هبوط طائرة في الغردقة

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بهبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني "اضطراريا" في مطار الغردقة الدولي صباح اليوم، بسبب عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.

على متنها 178 شخصاً

وأوضحت أن الطائرة كان على متنها 178 راكبا، وهبطت بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى روما.

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"السيطرة على الحريق"

كما أضافت أن سيارات الإسعاف والإطفاء اندفعت إلى مطار الغردقة "تحسبًا لأي تطورات.. وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة".

وكان قائد الطائرة قد أخطر المطار بالهبوط في مطار الغردقة الدولي بعد إقلاعها بدقائق معدودة بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.