اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية
طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية

اشتعل محركها بعد الإقلاع بدقائق.. هبوط طائرة في الغردقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بهبوط طائرة تابعة لإحدى شركات الطيران البريطاني "اضطراريا" في مطار الغردقة الدولي صباح اليوم، بسبب عطل في أحد محركاتها واشتعال النيران فيه.

مصر تعلن إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري مصر مصر تعلن إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري

على متنها 178 شخصاً

وأوضحت أن الطائرة كان على متنها 178 راكبا، وهبطت بعد دقائق من إقلاعها متجهة إلى روما.

مادة اعلانية

"السيطرة على الحريق"

كما أضافت أن سيارات الإسعاف والإطفاء اندفعت إلى مطار الغردقة "تحسبًا لأي تطورات.. وتم التعامل مع الموقف والسيطرة على الحريق المحدود بمحرك الطائرة".

وكان قائد الطائرة قد أخطر المطار بالهبوط في مطار الغردقة الدولي بعد إقلاعها بدقائق معدودة بعد إبلاغ برج المراقبة بالمطار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم توقف مطار الخرطوم.. دول تباشر في إجلاء بعثاتها من السودان رغم توقف مطار الخرطوم.. دول تباشر في إجلاء بعثاتها من السودان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط