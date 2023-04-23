مصادر: قوات سودانية ترافق قوافل المصريين حتى الحدود

أفادت مصادر العربية، اليوم الأحد، أن مصر نشرت قوات أمنية على معابرها الحدودية مع السودان لتأمين عمليات الإجلاء، مضيفة أن الجيش السوداني سيتولى مرافقة قوافل المصريين حتى المعابر الحدودية.
مصادر #العربية: الجيش السوداني سيتولى مرافقة قوافل المصريين حتى المعابر الحدودية#مصر#السودان pic.twitter.com/pTRy4K0Gyc— العربية (@AlArabiya) April 23, 2023
تنسيق عملية الإجلاء
وكشفت المصادر عن أن السودان زود مصر بتفاصيل الممرات الآمنة لنقل المصريين لأماكن الإجلاء، لافتة إلى أن الجيشين المصري والسوداني ينسقان لبدء عمليات الإجلاء.
إلى هذا، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، أن إجراءات إجلاء عدد من المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بدأت وأنها تجري بالتنسيق مع السلطات السودانية.
الإجلاء من بورتسودان ووداي حلفا
وأضاف البيان "وتستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا".
وكانت مصر قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.
وقالت إنه يجب تنفيذ عملية "محكمة وآمنة ومنظمة" لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان.
وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.
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