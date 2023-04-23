مصر تعلن إصابة أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم بطلق ناري

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إصابة أحد أعضاء السفارة في الخرطوم بإطلاق نار جراء الاشتباكات المتواصلة منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

"نحتاج لعملية تخطيط"

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن "الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل مصر، تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء".

مادة اعلانية

وأضاف أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري، مشددا على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظاً على سلامة الرعايا المصريين.

"التوجه لأقرب نقطة"

في السياق، وجهت الوزارة نداء في وقت سابق اليوم للمواطنين المصريين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

وحددت عناوين وأرقاما للتواصل، وهي مقر القنصلية العامة بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩٩٠٦٣٩٨٦٢١).

كذلك مكتب وادي حلفا القنصلي بمدينة وادي حلفا بولاية الشمالية، ورقم خط الاتصال (٠٠٢٤٩١١٦٦٠٤٠٣٣ - ٠٠٢٤٩١١٨١٦٢٦٧٩).

"البقاء في المنازل"

كما دعت المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة السودانية، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.