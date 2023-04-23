مصر: نسقنا مع الجيش السوداني لإجلاء رعايانا

أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن القاهرة أنهت التنسيق مع الجيش السوداني لإجلاء رعاياها عبر طائرات مصرية.

وأضافت المصادر، اليوم الأحد، أن مصر ستمنح تأشيرة دخول للرعايا الأجانب القادمين من السودان.

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وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية للعربية/الحدث أن ملف إعادة الجنود المصريين من السودان أغلق بشكل كامل.

وكانت الوزارة قد أعلنت نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة مصر في الخرطوم.

إصابة دبلوماسي مصري

في موازاة ذلك، قالت الخارجية المصرية في وقت سابق، إن أحد أعضاء سفارتها في الخرطوم أصيب بإطلاق نار جراء الاشتباكات المتواصلة منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

فيما وجهت الوزارة نداء في وقت سابق اليوم للمواطنين المصريين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيداً لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

ودعت المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة السودانية، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية طبقا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الإجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.