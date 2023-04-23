"هريحكم طالما أنا كداب".. أب لـ3 بنات ينتحر تاركاً رسالة غامضة

شهدت مدينة بنها المصرية واقعة مأساوية، حيث تم العثور، مساء السبت، على جثمان شاب في مياه الرياح التوفيقي بمنطقة 15 مايو، وذلك بعد تغيبه لمدة 4 أيام.
جثة غارقة
في التفاصيل، عثر أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية، على جثة غارقة لشاب يدعى أحمد رمضان، وشهرته أبو سجدة كما يسمي نفسه على فيسبوك، ولديه 3 بنات.
رسالة غامضة
وتغيب أحمد عن منزله 4 أيام، تاركا رسالة غامضة على فيسبوك، جاء فيها: "طالما انتوا عارفين الحقيقة ومطلعيني كداب أنا هريحكم مني كلكم.. الموت راحة وأهون عليا من سنين عذاب كتيرة جاية".
من جهتها، تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة القليوبية، من انتشال جثة الشاب، من مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو.
أب لـ3 بنات
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الشاب لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
بالفحص، تبين أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 32 عاما، وكان متزوجا ولديه 3 بنات في عمر الزهور، وكان يعمل في أحد المصانع الخاصة.
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