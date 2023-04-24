باتت حديث المدينة.. قصة مباراة كرة نسائية بقرية مصرية

تعد الدورات الرمضانية في مصر من طقوس الشهر المبارك، حيث يشارك فيها أبناء القرى والمحافظات ضمن فعاليات احتفالية وبحضور جماهيري.
ولاقت هذا العام دورة رمضانية في إحدى قرى محافظة الدقهلية المصرية، تفاعلا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعان مسؤولو الدورة الرمضانية بفريقين لكرة القدم النسائية للمشاركة باحتفالية نهائي الدورة.
ولعب فريقا الكرة النسائية مباراة كاملة لمدة ساعة تقريباً، وحظيا بإعجاب الحضور من أهالي قرية حمادة والقرى المجاورة لها.
إشادة وحضور لافت
وشهدت مباراة السيدات تفاعلا ملحوظا من الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة لمتابعة مباراة نهائي الدورة الرمضانية، في ظل تنافس وتألق بعض اللاعبات.
وحظيت الدورة الرمضانية بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ علق رواد السوشيال ميديا على الحدث، لافتين إلى أنه من المشرف الاهتمام بكرة القدم النسائية، خاصة في القرى، متمنين تعميم الفكرة في جميع المحافظات.
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