بعد ضجة التأشيرة.. سودانيون يؤكدون "دخلنا مصر بلا فيزا"

بعد الضجة التي أثيرت حول إمكانية دخول السودانيين إلى مصر بلا تأشيرة، أكد مواطنون سودانيون، اليوم الاثنين، أنه سمح لهم بالدخول من دون فيزا مسبقة، بحسب ما أفادت مصادر العربية.

وأشارت إلى أن معبر أرقين البري على الحدود المصرية سمح لنازحين سودانيين بدخول مصر بلا تأشيرة مسبقة، وعبر جواز سفر ساري المفعول فقط.

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فيما أوضحت مصادر أخرى أن مسألة منح "تأشيرات فورية" على الحدود سارية منذ أيام.

بلبلة.. ولا تصريح رسميا

وكان هذا الموضوع أثار بلبلة خلال الفترة الماضية، لاسيما بعدما تداولت وسائل إعلام مصرية تأكيد القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة، أن أي جديد لم يطرأ على إجراءات وشروط الدخول إلى مصر، ومن ضمنها الحصول على تأشيرة الدخول للفئات العمرية ما بين سن 16 إلى سن 60 من الرجال.

إلا أن أي تصريح رسمي حول إمكانية الدخول بلا تأشيرات لم يصدر حتى الساعة عن الخارجية المصرية، التي كانت أعلنت سابقا إجلاء 436 مواطناً من السودان برا بالتنسيق مع السلطات السودانية.

كما حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال، استعدادا لإجلائهم. وشددت على ضرورة تنفيذ عملية محكمة وآمنة ومنظمة لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم 10 آلاف في السودان.

يشار إلى أن العديد من الدول الغربية بدأت بإجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد منذ 15 أبريل الماضي صراعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما نزح الآلاف من سكان الخرطوم أيضاً إلى ولايات أخرى هرباً من الاشتباكات المتواصلة.