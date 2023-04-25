بعد تصدره الترند.. ما قصة جمبري الفراولة حديث المصريين؟

بعد حديث الفنانة منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية" الرمضاني لهاذا العام، عنه حيث كانت بائعة سمك، شغل جمبري الفراولة كثيرا من المصريين وكثرت التساؤلات عن مصدره وسعره.

وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن هذا النوع من الجمبري بعد تصدره الترند في مصر لمعرفة سعره وسر ارتفاعه الباهظ.

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ما هو جمبري الفراولة؟

تعود تسمية جمبري الفراولة والذي يعيش في البحر الأبيض المتوسط، بهذا الاسم للونه شديد الاحمرار، وتم اكتشافه في مصر منذ 9 سنوات تقريبًا عام 2014، لذا فلا يعرفه كثيرون لأنه حديث الاكتشاف.

ويعيش جمبري الفراولة في درجة حرارة 25 تحت الصفر وبعمق من 700 لـ 1000 متر، لذا فلا يستطيع كثيرون اصطياده.

ويرجع ارتفاع سعره والذي قد يتجاوز الكيلو منه 1000 جنيه مصري، وذلك نتيجة الطلب الكبير عليه من الدول الأوروبية لاحتوائه على قيمة غذائية عالية، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، فضلاً عن أنه غني بالفوائد الصحية.

مراكب بمواصفات خاصة

ويحتاج صيد جمبري الفراولة لمراكب مجهزة خصيصا، لذا بدأ اصطياده في مصر بمراكب أوروبية، وبعد ذلك تم تجهيز 10 مراكب مصرية لصيده.

وتخرج حالياً نحو 60 مركب صيد يوميا للحصول على جمبري الفراولة، وتتسم مراكب صيده بالضخامة حيث يتخطى المركب 20 مترا، وتحتاج إلى حوالي 13 شخصًا للعمل خلال رحلة الصيد.